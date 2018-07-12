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الخميس، 12 يوليه 2018 04:56 م
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محافظ القاهرة: مؤتمر الشباب شارك فيه أكثر من 900 شاب و40 متحدثا

الخميس، 12 يوليه 2018 03:34 م
محافظ القاهرة: مؤتمر الشباب شارك فيه أكثر من 900 شاب و40 متحدثا المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إنه حضر افتتاح مؤتمر الشباب "معاً من أجل مصر" كان هناك 900 شاب وفتاة، وأكثر من 40 متحدثا من كبار المفكرين والقامات العسكرية والمدنية، مشيراً إلى أن المؤتمر أعطى نماذج فى كيفية خدمة المجتمعات، وهذه القيمة لابد من ترسيخها فى كل الشباب ممن شاركوا فى المؤتمر ومن لم يشاركوا، وأن هذا المؤتمر تم الإعداد له على مدار شهور، موجهاً الشكر لكل من وافق على حضور المؤتمر والمشاركة فيه.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال الحفل الختامى لمؤتمر الشباب "معاً من أجل مصر"، أن الدكتور على جمعة، علق فى بداية المؤتمر خلال مشاركته، على اسم المؤتمر، مشدداً على أهمية وقيمة ومعنى كلمة "معاً"، فلابد من التكاتف والتلاحم لمواجهة الإرهاب والتطرف ونشر الفكر المستنير والمثقف.

وأقيمت فعاليات المؤتمر خلال 5 أيام، بجامعة عين شمس، ومركز شباب الجزيرة وديوان عام محافظ القاهرة، بمشاركة نماذج مشرفة فى الدولة مثل أبطال حرب أكتوبر وغيرهم، كما شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من طلاب الجامعات وعلى رأسهم جامعة عين شمس، بالإضافة إلى عدد من طلاب المدارس بمختلف أنجاء القاهرة.

 

 


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