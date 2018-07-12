مجلس النواب الليبى ينعى نجل الشهيد عمر المختار

كتب أحمد جمعة

نعى مجلـس النـــواب الليبــي رئاســـةً وأعضـــاء الشيخ الجليل محمد عمر المختار نجل شيخ الشهداء عمــر المختــار رمز الكفاح والنضال ضد المستعمر الأجنبي في ليبيا والعالم العربي والإسلامي وشعوب العالم كافة ، الذي سطر ورفاقه المجاهدون من أبناء الوطن ملاحم من النضال والكفاح ضد الإحتلال الإيطالي إلى أن تحررت ليبيا ونال الشعب الليبي حريته.

وتقدم مجلس النواب الليبي بخالــص التعــازي وصــادق المواســـاة إلى الشعـب الليبـي وإلى أُسرة الفقيد وذويه سائلــين المولــــى عــز وجـــل ان يلهمهم جميل الصبر والسلوان وان يتقـبل الفقيد بواسع رحمتـه وأن يسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشُهداء.