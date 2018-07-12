كيف تستفيد وزارة الصحة من 530 مليون دولار قروض من البنك الدولى ؟

كتب وليد عبد السلام

تحصل وزارة الصحة والسكان على قرض من البنك الدولى بقيمة 530 مليون دولار مدته عامين بدل من 5 أعوام لاستغلاله فى تطوير المنظومة الصحية.

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول المشروعات التى سيتم توجية الإنفاق لها خلال الفترة المقبلة.

1- تجهيز 600 وحدة صحية ضمن محافظات المرحلة الثانية و لثالثة للتأمين الصحى الشامل الجديد.

2- تجهيز 27 مستشفى من مستشفيات محافظات المرحلة الأولى و الثانية و الثالثة للتأمين الصحى الشامل

3- دعم برنامج المسح الشامل لفيروس سي لــ 45 مليون مواطن.

4- إمداد بنوك الدم بالتجهيزات التي تمنع انتشار فيروس سى.

5- المسح الشامل لأمراض الضغط والسكر و السمنة لــ 45 مليون مواطن.

6- تحسين معدلا استخدام وسائل تنظيم الأسرة و رفع الصحة المجتمعية.

7- تعزيز ثقة المواطنين وتحسين الصورة الذهنية عن مقدمي الخدمات الصحية

8- القيام بحملات دعائية بالتليفزيون عن تقديم الخدمات الصحية.