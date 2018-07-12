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قوات الأمن تنجح فى ضبط 20 قطعة سلاح نارى و35 من العناصر الإجرامية الخطرة

الخميس، 12 يوليه 2018 01:42 م
قوات الأمن تنجح فى ضبط 20 قطعة سلاح نارى و35 من العناصر الإجرامية الخطرة حملات أمنية
كتب دينا الحسيني - تامر البطريقي
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استهدفت قوات الأمن العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، والصادر ضدهم العديد من الأحكام، بجانب إستهداف الخصومات الثأرية ، بمناطق "أبو حزام، وحمرا دوم بدائرة مركزشرطة نجع حمادى، قرية أسمنت بدائرة مركز شرطة نقادة ، السمطا ونجوعها بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا " 

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أسفرت جهود الحملة الأمنية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأمن قنا وقوات الأمن المركزى عن ضبط "عدد 20 قطعة سلاح نارى ، تنفيذ 5836 حكم قضائى من بينهم 42 جناية "

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بلغ إجمالى العناصر الخطرة التى تم ضبطها "35عنصر"، وذلك على النحو التالى "ضبط  20  قطعة سلاح نارى عبارة عن  8 بنادق آلية ، 3 بنادق خرطوش ، 2طبنجة ، 7 فرد محلى ، 3 طلقات مختلفة الأعيرة" بحوزة  " 17 متهم " .

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كما تم ضبط " 571 محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى  5836 حكم قضائى" عبارة عن  42 حكم جناية من بينها متهم محكوم عليه بالإعدام ومتهم محكوم عليه بالسجن المؤبد ، 1322حكم حبس جزئى ومستأنف ، 3383 حكم غرامة ، 1089حكم مخالفة"،  و 3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى 3 قضايا عاهة مستديمة، سلاح وذخيرة " ، 30  دراجة نارية بدون لوحات معدنية ، 915  مخالفة مرورية متنوعة،  وجارى إستمرار الحملات، بعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.


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