قوات الأمن تنجح فى ضبط 20 قطعة سلاح نارى و35 من العناصر الإجرامية الخطرة

كتب دينا الحسيني - تامر البطريقي

استهدفت قوات الأمن العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، والصادر ضدهم العديد من الأحكام، بجانب إستهداف الخصومات الثأرية ، بمناطق "أبو حزام، وحمرا دوم بدائرة مركزشرطة نجع حمادى، قرية أسمنت بدائرة مركز شرطة نقادة ، السمطا ونجوعها بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا "





أسفرت جهود الحملة الأمنية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأمن قنا وقوات الأمن المركزى عن ضبط "عدد 20 قطعة سلاح نارى ، تنفيذ 5836 حكم قضائى من بينهم 42 جناية "





بلغ إجمالى العناصر الخطرة التى تم ضبطها "35عنصر"، وذلك على النحو التالى "ضبط 20 قطعة سلاح نارى عبارة عن 8 بنادق آلية ، 3 بنادق خرطوش ، 2طبنجة ، 7 فرد محلى ، 3 طلقات مختلفة الأعيرة" بحوزة " 17 متهم " .





كما تم ضبط " 571 محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى 5836 حكم قضائى" عبارة عن 42 حكم جناية من بينها متهم محكوم عليه بالإعدام ومتهم محكوم عليه بالسجن المؤبد ، 1322حكم حبس جزئى ومستأنف ، 3383 حكم غرامة ، 1089حكم مخالفة"، و 3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى 3 قضايا عاهة مستديمة، سلاح وذخيرة " ، 30 دراجة نارية بدون لوحات معدنية ، 915 مخالفة مرورية متنوعة، وجارى إستمرار الحملات، بعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.