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الخميس، 12 يوليه 2018 09:46 م
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ضبط 58 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 56050 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية

الخميس، 12 يوليه 2018 09:01 م
ضبط 58 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 56050 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 58 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 350 مخالفة على نموذج 125، و140 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 4 سيارات لتجاوز خط السير، والتصالح فى 551 مخالفة مقابل تحصيل 56050 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

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