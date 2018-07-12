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الخميس، 12 يوليه 2018 06:20 م
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ضبط سيارة محملة بـ 2 طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى ببنى سويف

الخميس، 12 يوليه 2018 05:49 م
ضبط سيارة محملة بـ 2 طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى ببنى سويف السياره المضبوطة
بنى سويف أيمن لطفى
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تمكن قسم مراقبة الأغذية بمركز الفشن جنوب بنى سويف، من ضبط سيارة محملة بـ 2 طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك  بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية حسن مدير ادارة الطب الوقائى بالمديرية .

واشتبهت حملة تضم محمد محمود، وأحمد رجب ومحمد عبد القادر، وحمدى عاشور، مفتشو الأغذية بقسم مراقبة الأغذية بالفشن فى سيارة بدائرة الفشن، وباستيقافها وتفتيشها عثر على 2 تنك بلاستيك بداخلهما 2 طن لبن فرز منزوع الدسم وبفحصه تبين أنه فاسد ويحتوى على شوائب وغير صالح للاستهلاك الآدمى.

تم التحفظ علي السيارة وسائقها والمضبوطات داخل مركز شرطة الفشن، وتحرر المحضر رقم 279 / 2018 جنح امن دولة طوارئ، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

 

 

 

 

 


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