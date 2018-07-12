صور.. مظاهرات فى العراق للمطالبة بتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل

وكالات الأنباء – تصوير رويترز

رحلت شركات تعمل فى قطاع النفط موظفيها الأجانب من محافظة البصرة جنوبى العراق، على خلفية تصاعد الاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل.

وتجددت الاحتجاجات فى مناطق متفرقة من المحافظة، ولاسيما البصرة المدينة، لليوم الخامس، حيث قطع المتظاهرون طريق منفذ الشلامجة التجارى مع إيران، وفق ما قالت مصادر محلية.

كما عمد المحتجون إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى حقل الرميلة الشمالى النفطي، مطالبين مئات بتوفير خدمات أفضل وتأمين الكهرباء للمنازل وتوفير المياه الصالحة للشرب وفرص عمل للعاطلين.

ورددوا هتافات تدعو إلى طرد العمالة الأجنبية من الشركات النفطية، مهددين بالسيطرة على معبر الشلامجة الحدودى مع إيران، ومنع مرور حركة المركبات وشاحنات نقل البضائع.

واندلعت مواجهات بين المحتجين غرب القرنة بالبصرة وقوات الأمن العراقي، وسط تقارير عن سقوط جرحى فى صفوف المتظاهرين.



احتجاجات فى العراق



إشعال النيران فى إطارات السيارات



جانب من احتجاجات فى العراق



عراقى وسط الاحتجاجات



مظاهرات فى البصرة