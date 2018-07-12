صور.. محافظ الغربية يفتتح مشروعات بالسنطة بتكلفة مليار و20 مليون جنيه

الغربية - محمد طارق

قام اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بجولة ميدانية بمدينة السنطة استهلها بتفقد توسعة كوبرى المحطة بقرية القرشيه بعرض 6 أمتار وإجمالى تكلفه 3 ملايين جنيه.

وأثناء الجولة اتصل محافظ الغربية تليفونيا بمديرة مكتب الشهر العقارى لإنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض إصلاح زراعى تبرع من الأهالى لإقامة مجمع مدارس عليها يخدم قرية القرشيه وميت يزيد والقرى المجاورة لها وللحد من كثافة الفصول وهذا الإجراء لاقى ترحيبا واسعا من الأهالى.

وتابع محافظ الغربية جولته بافتتاح الوحدة المحلية بقرية ميت يزيد والمقامة على مساحة 175 متر مربع والمكونة من دور أرضى +2 علوى بإجمالى تكلفه مليون و40 ألف جنيه وتضم حوالى 100 موظف وتخدم 4 قرى ، ثم توجه محافظ الغربية إلى قرية الجميزة حيث افتتح الوحدة المحلية بالقرية والمقامه على مساحة 200 متر مكونه من دور أرضى + 2 علوى باجمالى تكلفه 2مليون و500 ألف جنيه وتضم 65 موظف.

كما افتتح مدرسة التربية الفكرية بالسنطة بعد تطويرها وعمل الصيانة اللازمة لها بإجمالى تكلفه 810 آلاف جنيه والمقامه على مساحة 2078 متر مربع وتضم 11 فصل دراسى، ثم تفقد مطعم المدرسة والوجبات المقدمه للتلاميذ.

ثم وضع حجر أساس مستشفى السنطة المركزى والمقامه على مساحة 4800 متر وتضم 210 أسرة وتشمل جميع التخصصات الطبية وبلغ اجمالى تكلفه المستشفى والأجهزة حوالى مليار جنيه ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من المستشفى فى خلال عامين ويأتى ذلك فى اطار تطوير المنظومة الصحية للرقى الخدمة الطبية المقدمه للمواطنين واستعدادا لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

كما افتتح الجناح الجديد بمدرسة العقيد عبد الحليم السباعى الإعدادية بمسهلة والكون من 8 فصول باجمالى تكلفه 2 مليون و500 ألف جنيه وكذلك افتتاح مدرسة مسهلة الابتدائية الجديدة والتى تضم 20 فصل دراسى + 6 رياض أطفال باجمالى تكلفه 3 مليون و500 ألف جنيه ، ثم لافتتاح الوحدة المحلية بقرية مسهلة والمقامه على مساحة 210 متر والكونه مذن دور أرضى +3 علوى باجمالى تكلفه مليون و500 ألف جنيه وتضم عدد 70 موظف وتخدم 4 قرى.

ثم توجه إلى قرية ميت الليث ، حيث افتتح مدرسة عبد الرحيم حمامه أ ، بعد احلالها وتجديدها بإجمالى تكلفة 3 ملايين جنيه وهى مكونه من 11 فصل دراسى وتشمل دور أرضى + 4 علوى على مساحة 1057 متر وأثناء افتتاح المدرسة قرر محافظ الغربية صرف مكافأة قدرها 5 ألاف جنيه لمديرة الادارة التعليمية بالسنطة و5 ألاف جنيه لفريق الموسيقى بالمدرسة لتميزهم كما قرر أيضا صرف 5 ألاف جنيه لكل وحدة محلية بالسنطة.

وفى ختام الجولة قدم محافظ الغربية الشكر للقائمين على هذا العمل مشيرا إلى أن هناك انجازات جديدة تحققت على أرض محافظة الغربية شعر بها المواطن البسيط كما أكد أن ميزانية رصف الطرق تضاعفت من 30 مليونا إلى 150 مليون جنيه وجارى عمل حصر لعدد الطرق التى تحتاج إلى صيانه وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

كما أشار إلى أنه تم انشاء أكثر من 250 مدرسة للقضاء على كثافة الفصول واستيعاب الاعداد الزائدة والنهوض بالعملية التعليمية.

رافق المحافظ اللواء ناصر طه رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة والشناوى عابد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والمهندس مصطفى شعبان مدير ادارة هيئة الابنية التعليمية والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية بالغربية النائب محمد بدراوى عوض والدكتور فتحى ندا أعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة السنطة.