صور.. علم سوريا يرفرف فى درعا بعد سيطرة الجيش على المدينة

وكالات – تصوير أ ف ب

أعلنت وكالة الأنباء السورية، الخميس، دخول وحدات من الجيش السورى إلى مدينة طفس بريف درعا الغربي، حيث ذكرت وكالة الأنباء السورية أنه "تم رفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى مجلس مدينة طفس شمال غرب مدينة درعا بنحو 13 كم، بعد انضمامها إلى المصالحة وانتشار وحدات من الجيش العربى السورى فيها".

وأشارت إلى أن "حشودا كبيرة من أهالى المدينة قاموا باستقبال عناصر الجيش وشاركوا فى رفع العلم الوطنى فى المدينة إيذانا بإعلانها آمنة مستقرة، بعد استسلام المجموعات المسلحة وتسليم أسلحتها تحت ضغط العملية العسكرية التى يخوضها الجيش لإنهاء الوجود الإرهابى فى محافظة درعا".



الجيش السورى يرفع علم البلاد فى درعا بعد هزيمة المعارضة



جانب من العلم السورى



درعا بعد دخول الجيش السورى



درعا



رفع العلم السورى



سوريون