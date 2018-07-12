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سفير فرنسا بالقاهرة: ماكرون يزور مصر قريبا.. وقرارات الرئيس السيسى شجاعة

الخميس، 12 يوليه 2018 07:37 م
سفير فرنسا بالقاهرة: ماكرون يزور مصر قريبا.. وقرارات الرئيس السيسى شجاعة السفير الفرنسي خلال احتفالية قنصلية فرنسا بعيدها الوطنى
الإسكندرية - هناء أبو العز
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أعلن ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بمصر، استجابة الرئيس ماكرون لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لزيارة مصر، موضحًا أن تحديد الموعد سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف روماتيه، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أنه يتم التحضير لهذه الزيارة على مختلف الأصعدة، حيث من المنتظر أن يناقش الرئيسين عدد من الجوانب الاقتصادية والأمنية والتعليمية والمتاحف والآثار.

وأكد روماتيه أن أمن أوروبا مرتبط باستقرار مصر، وهناك تعاون متطور مع مصر فى المجال الأمنى والعسكرى.

وقال روماتيه، إن هناك إصلاحات اقتصادية تتم فى مصر، حيث يجب النظر إلى الوضع الذى كانت فيه البلاد خلال الفترة الماضية، مضيفًا "على الرغم من معاناة بعض المواطنين فى مصر، ولكن هناك عودة للاستقرار السياسى، وبدأت نتائج الإصلاح الاقتصادى تظهر بسبب القرارات الشجاعة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها رفع معدل النمو فى العام الحالى إلى 5.3 % وعودة الاستثمار الأجنبى، وبالتالى يتحسن الوضع الاقتصادى بالمقارنة من سنة ونصف فقط مضوا".


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