خادم الحرمين الشريفين يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا التعاون الثنائى

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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, اليوم الخميس، مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا - الذى يزور المملكة حاليا- العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الاقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان أهدى فوزا - قبيل المباحثات - قلادة الملك عبدالعزيز تقديراً له .

كما التقى ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، رئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا، حيث بحثا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.