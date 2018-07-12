video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 يوليه 2018 06:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خادم الحرمين الشريفين يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا التعاون الثنائى

الخميس، 12 يوليه 2018 04:30 م
خادم الحرمين الشريفين يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا التعاون الثنائى الملك سلمان
أ ش أ
إضافة تعليق

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, اليوم الخميس،  مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا - الذى يزور المملكة حاليا- العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الاقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان أهدى فوزا - قبيل المباحثات - قلادة الملك عبدالعزيز تقديراً له .
كما التقى ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، رئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا، حيث بحثا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الملك سلمان يستقبل العلماء المشاركين بالمؤتمر الدولى للسلام بأفغانستان

الملك سلمان يعفو عن المشاركين فى عملية "إعادة الأمل" من العقوبات العسكرية

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان

جنوب افريقيا

اخبار العرب




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة