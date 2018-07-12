جامعة عين شمس تكرم أساتذتها الحاصلين على جائزة الجامعة التقديرية لعام 2107

كتب محمود راغب

أقامت جامعة عين شمس اليوم احتفالية كبرى للأساتذة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة جامعة عين شمس التقديرية عن عام 2017 وذلك بقاعة الدكتور علاء فايز بمقر قصر الزعفران بحضور نواب رئيس الجامعة وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة وعمداء الكليات و السادة الأمناء المساعدين.

وخلال كلمته هنأ الدكتورعبد الوهاب عزت رئيس الجامعة جميع الأساتذة الحاصلين على جائزة الجامعة التقديرية ، مشيداً بدورهم في خدمة البحث العلمي و خدمة المجتمع من خلال ما يقدمونه من أبحاث، ومؤكداً أن تكريم الجامعة لهم إنما هو مجرد تعبير عن الامتنان لما بذلوه من جهد يستحق الكثير من الدعم و الرعاية.

و أضاف أن جامعة عين شمس تحرص على تقييم الأبحاث وفق معايير علمية و منهجية تقارب كثيراً معايير تقييم الأبحاث المقدمة للحصول على جوائز الدولة بما يمكن من سهولة التقدم للحصول على تلك الجوائز.

و أكد الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن كل أستاذ جامعي هو رمز للعلم و سفير لجامعته وأن ما يقدمه من أبحاث تصب في النهاية في صالح الوطن و المواطن.

و أوضح الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن جامعات عين شمس تحرص ليس فقط على غزارة الإنتاج العلمي بل على جودته و مدى توافقه مع احتياجات ومتطلبات البحث العلمي و المجتمع.

وأشار الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى جهود الجامعة في مختلف المجالات البحثية و العلمية و الأكاديمية و المجتمعية و البيئية بما يجعل ما يخرج من أبحاث متوافقا مع توجه الدولة و احتياج المجتمع .

ووجه عمداء الكليات و السادة المكرمون من الأساتذة الشكر لإدارة الجامعة على ما تقدمه من دعم ورعاية لتخرج أبحاثهم حيز التنفيذ و مؤكدين استمرارهم في خدمة العلم و البحث العلمي بما يعود بالنفع على الإنسانية جمعاء.

وعقب ذلك قام الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة بتقديم شهادات التقدير لأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة الجامعة التقديرية وهم الدكتور محمود إبراهيم عاشور الأستاذ المتفرغ بقسم الجغرافيا كلية الآداب و الدكتور ممدوح جاد الدماطى وزير الآثار الأسبق الأستاذ بقسم الآثار بكلية الآداب حصلوا على جائزة الجامعة التقديرية فى مجال العلوم الإجتماعية و فى مجال العلوم الأساسية والدكتور أشرف شمس الدين الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم و والدكتورماهر عبد العزيز الحشاش الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

كما حصلت الدكتورة امتثال احمد بهاء الدين الصاوى الأستاذ بقسم الكيمياء العضوية بكلية البنات على الجائزة مناصفة مع الدكتورجلال محروس معتمد الأستاذ المتفرغ بقسم الرياضيات التربية ، وفى مجال العلوم الهندسية حصل الدكتور هانى فكرى رجائي الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة