video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 يوليه 2018 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا تعتقل 16 بينهم فرنسيون للاشتباه فى صلتهم بالإرهاب

الخميس، 12 يوليه 2018 05:58 م
تركيا تعتقل 16 بينهم فرنسيون للاشتباه فى صلتهم بالإرهاب الشرطة التركية- أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

قال مكتب حاكم إقليم شرناق فى جنوب شرق تركيا، اليوم الخميس، إن السلطات التركية اعتقلت 16 شخصا فى المنطقة التى تقطنها أغلبية كردية للاشتباه فى صلتهم بالإرهاب. وقال مصدر أمنى إن ثلاثة منهم فرنسيون.

وأضاف مكتب حاكم الإقليم أنهم اعتقلوا فى أعقاب عملية نفذت ضد "مسلحين ومتعاونين" مع حزب العمال الكردستانى المحظور فى الإقليم.

ولم يذكر مكتب حاكم الإقليم تفاصيل عن جنسياتهم.

وتعتبر تركيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني، الذى يشن تمردا ضد الدولة منذ نحو 30 عاما، منظمة إرهابية.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم من الأكراد منذ أن حمل حزب العمال الكردستانى السلاح فى جنوب شرق البلاد.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الديكتاتور العثمانى.. تركيا تضع قواعد أمنية جديدة بعد انتهاء "الطوارئ"

الصحافة العالمية اليوم: تركيا الأزمة الحقيقية للناتو وليس ترامب.. محاميو معتقلو جوانتانامو: لا يمكن بقاؤهم فى السجن.. وكالة إيطالية تشيد بتطوير القطاع الصحى فى مصر.. والمحكمة الدولية تحقق مع حكومة أرودغان

تركيا

اخبار تركيا

اخبار العالم

الارهاب




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة