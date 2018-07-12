تركيا تعتقل 16 بينهم فرنسيون للاشتباه فى صلتهم بالإرهاب

(رويترز)

قال مكتب حاكم إقليم شرناق فى جنوب شرق تركيا، اليوم الخميس، إن السلطات التركية اعتقلت 16 شخصا فى المنطقة التى تقطنها أغلبية كردية للاشتباه فى صلتهم بالإرهاب. وقال مصدر أمنى إن ثلاثة منهم فرنسيون.

وأضاف مكتب حاكم الإقليم أنهم اعتقلوا فى أعقاب عملية نفذت ضد "مسلحين ومتعاونين" مع حزب العمال الكردستانى المحظور فى الإقليم.

ولم يذكر مكتب حاكم الإقليم تفاصيل عن جنسياتهم.

وتعتبر تركيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني، الذى يشن تمردا ضد الدولة منذ نحو 30 عاما، منظمة إرهابية.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم من الأكراد منذ أن حمل حزب العمال الكردستانى السلاح فى جنوب شرق البلاد.