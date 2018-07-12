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تجديد حبس 8 متهمين بخطف طفل الشروق 15 يوماً

الخميس، 12 يوليه 2018 04:28 م
تجديد حبس 8 متهمين بخطف طفل الشروق 15 يوماً طفل الشروق وسط أهله-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 8 متهمين بخطف الطفل هشام سامى، من أمام منزله بمدينة الشروق لطلب فدية 15 يوماً.

 

كانت النيابة قد قررت تسليم مبلغ الفدية للجد بعد إجراء التحريات، وإرسال السلاح والذخيرة المضبوطة المعمل الجنائى لإعداد التقرير الخاص بها.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأسرته.

 

وكشفت الأجهزة الأمنية غموض الواقعة، عقب بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحى الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكي، وورود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبى الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أسرته، وضبط منفذى الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث).

 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارٍ تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على باقى تفصيلات الواقعة.


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