انفيجن تناقش آخر الأبحاث المرتبطة بالتمثيل الغذائى ومرض السرطان

كتبت أميرة شحاتة

عقدت مؤسسة انفيجن اجتماعا بحضور نخبة من الباحثين المصريين والعرب وممثلي بعض الشركات الدولية المتخصصة والمعنية بأبحاث وعلاج أمراض التمثيل الغذائى، وذلك لمناقشة آخر الأبحاث المتخصصة وطرق العلاج المتعلقة بالتمثيل الغذائي ومرض السرطان.

وقالت الدكتورة شريفة أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إنه قد تم اتفاق تلك الجهات المعنية على تنظيم عدة مؤتمرات ودورات لتدريب مجموعة من الباحثين على طرق العلاج المذكورة، على أن يتم البدء فى استقبال وعلاج حالات بعد الانتهاء من التدريب ومرحلة البحث النظرى وبعد الحصول على جميع الموافقات الرسمية.