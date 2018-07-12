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الخميس، 12 يوليه 2018 04:47 م
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اليمن: مقتل 30 حوثيا فى غارات للتحالف غرب التحيتا بينهم قياديان اثنان

الخميس، 12 يوليه 2018 03:14 م
اليمن: مقتل 30 حوثيا فى غارات للتحالف غرب التحيتا بينهم قياديان اثنان اليمن
أ ش أ
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قُتل أكثر من 30 عنصرا من مليشيات الحوثى، اليوم الخميس، بغارات لطائرات تحالف دعم الشرعية غرب مديرية التحيتا فى جبهة الساحل الغربى.

وأوضح مصدر عسكرى يمنى، وفقا لقناة (العربية)، أن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين فى عدد من المزارع المحيطة بمركز مديرية التحيتا، ما أسفر عن تدمير 4 آليات عسكرية وقتل جميع من فيها، بينهم القياديان الميدانيان حمزة وكمال المهدى.

جدير بالذكر، أن الغارات تزامنت مع استمرار المواجهات بين الحوثيين وقوات الجيش الوطنى باتجاه مدينة زبيد.

 


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