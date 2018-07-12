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اليمن: تحرير الحديدة قريبا.. وإرادة شعب لبنان مختطفة من قبل ميلشيا حزب الله

الخميس، 12 يوليه 2018 08:27 م
اليمن: تحرير الحديدة قريبا.. وإرادة شعب لبنان مختطفة من قبل ميلشيا حزب الله وزير الخارجية اليمنى خالد اليماني
كتب إبراهيم حسان
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أعلن وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، أن الحل المقبول فى الحديدة، هو انسحاب ميليشيات الحوثى بشكل كامل من المحافظة، مشددا بالقول: "الحديدة سيتم تحريرها قريبا".

وقال وزير الخارجية اليمنى، فى تصريحات لفضائية سكاى نيوز عربية، إن ميليشيات الحوثى تقوم بتقطيع أوصال مدينة الحديدة اليمنية وتدمر بنيتها التحتية، مشيرا فى السياق ذاته، إلى أن اليمن تعانى كثيرا من السياسة الإرهابية لميليشيات حزب الله، وتابع بالقول: "إرادة الشعب اللبنانى مختطفة من قبل ميليشيات حزب الله التى تدرب الانقلابيين فى اليمن".

وأوضح وزير الخارجية اليمنى، أن إيران ستدفع ثمنا باهظا لتدخلاتها فى اليمن والمنطقة العربية بشكل كامل، مشيرا إلى تدخل "حزب الله" فى اليمن وتشكيله خطرا على دول الجوار، علاوة على ممارسته دورا تخريبيا في اليمن.


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