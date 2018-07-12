video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 يوليه 2018 09:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الوليد بن طلال يلتقى الأمير محمد بن سلمان: تشرفت بالاجتماع مع أخى سمو ولى العهد

الخميس، 12 يوليه 2018 08:49 م
الوليد بن طلال يلتقى الأمير محمد بن سلمان: تشرفت بالاجتماع مع أخى سمو ولى العهد الوليد بن طلال مع الأمير محمد بن سلمان
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

اجتمع رجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال، مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة مستقبل القطاع الخاص ودوره فى نجاح رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مؤكدا أن شركته ستكون أكبر الداعمين لتلك الرؤية.

ونشر الوليد بن طلال، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، قائلاً:" تشرفت بالاجتماع مع أخى سمو ولى العهد وتناقشنا فى الأمور الاقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030، والفوائد التى ستعود على الوطن و المواطن و القطاع الخاص."

وأضاف :"سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر شركة المملكة القابضة من خلال مشاركتها فى أكثر من قطاع استثمارى".

حساب رجل الأعمال الوليد بن طلال
حساب رجل الأعمال الوليد بن طلال

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

الوليد بن طلال

ولى العهد السعودى

محمد بن سلمان

الوليد




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة