الوليد بن طلال يلتقى الأمير محمد بن سلمان: تشرفت بالاجتماع مع أخى سمو ولى العهد

كتب هيثم سلامة

اجتمع رجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال، مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة مستقبل القطاع الخاص ودوره فى نجاح رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مؤكدا أن شركته ستكون أكبر الداعمين لتلك الرؤية.

ونشر الوليد بن طلال، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، قائلاً:" تشرفت بالاجتماع مع أخى سمو ولى العهد وتناقشنا فى الأمور الاقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030، والفوائد التى ستعود على الوطن و المواطن و القطاع الخاص."

وأضاف :"سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر شركة المملكة القابضة من خلال مشاركتها فى أكثر من قطاع استثمارى".