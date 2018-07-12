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الخميس، 12 يوليه 2018 04:58 م
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الرئيس الرومانى: الناتو يقرر إقامة قاعدة عسكرية دائمة فى رومانيا

الخميس، 12 يوليه 2018 04:16 م
الرئيس الرومانى: الناتو يقرر إقامة قاعدة عسكرية دائمة فى رومانيا الرئيس الرومانى
أ ش أ
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قال الرئيس الرومانى كلاوس لوهانيس، اليوم الخميس، إن حلف شمال الأطلسى "ناتو" وافق على بناء قاعدة عسكرية دائمة له، داخل بلاده، تستضيف 400 جندي.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية عن لوهانيس قوله - خلال حديثه فى ختام قمة الناتو - "إن الحلف سيرفع مستوى اللواء متعدد الجنسيات الذى يقع مقره فى مدينة كرايوفا جنوب البلاد، والذى افتتح العام الماضي، وجعله قاعدة دائمة".
وخلال القمة، وافقت رومانيا على زيادة عدد قواتها فى أفغانستان من 700 إلى 980، وهو أمر يحتاج لموافقة البرلمان، كما ستنفق 2% من إجمالى الناتج المحلى على الدفاع.


ونفى الرئيس الرومانى أن يكون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، انتهج مسلكا عنيفا فى مطالباته للدول الأعضاء بالناتو بزيادة إنفاقها العسكري.
وقال لوهانيس: "لقد عبر ترامب عن الأمر بسلاسة كما تسير الأمور بين الأصدقاء والحلفاء، ونحن ألزمنا أنفسنا بالإنفاق بشكل أكبر".
يذكر أن رومانيا الواقعة شرق أوروبا ينتابها القلق حيال مسألة الدفاع عن حدودها والتدخل الروسى المحتمل أيضا، لاسيما بعد قيام الأخيرة عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

 


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