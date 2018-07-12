الديكتاتور العثمانى.. تركيا تضع قواعد أمنية جديدة بعد انتهاء "الطوارئ"

رويترز

أبلغ مصدران رويترز بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، الذى يتزعمه رجب طيب إردوغان، وحليفه القومي يعتزمان استحداث قواعد أمنية لضمان استمرار ما أسموه بـ"المعركة ضد الإرهاب" بعد انتهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ عامين هذا الشهر.

وذكر أحد المصدرين، وهو مسؤول كبير بحزب العدالة والتنمية، أنه سيجرى على الأرجح عرض القواعد التى ستمنح سلطة أوسع لحكام الأقاليم على البرلمان وستدخل حيز التنفيذ بنهاية هذا الشهر.

وتخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ التحرك فى 2016، مما سمح للحكومة بتقييد الحريات والحكم من خلال إصدار المراسيم وتجاهل البرلمان. وكان أردوغان، الذى أدى اليمين هذا الأسبوع رئيسا فى نظام الرئاسة التنفيذية الجديد الذى يتمتع بصلاحيات واسعة، قد تعهد ألا يمدد حالة الطوارئ عندما ينقضي أجلها فى 18 يوليو.

وقال المسؤول "الهدف الرئيسى للقواعد هو ألا تتأثر المعركة ضد الإرهاب بعد رفع حالة الطوارئ. سيجرى توسيع سلطة حكام الأقاليم".

وتعين أنقرة حكام الأقاليم خلافا لرؤساء البلديات المنتخبين.