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الحكومة توافق على إنشاء كلية علوم الثروة السمكية بجامعة الزقازيق

الخميس، 12 يوليه 2018 04:46 م
الحكومة توافق على إنشاء كلية علوم الثروة السمكية بجامعة الزقازيق اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، والتى يبلغ قيمتها نحو 45 مليون جنيه، موزعة على أبواب الموازنة السبعة، التي تتضمن الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، وشراء الأصول غير المالية ـ الاستثمارات، حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.    
 
 
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
 
ويتضمن ذلك إنشاء كلية علوم الثروة السمكية بجامعة الزقازيق، للاستفادة بهذا التخصص من الإمكانات المتوافرة بالمحافظة التي تضم العديد من المزارع السمكية. 
 
وكذلك الموافقة على إنشاء جامعة مطروح بمحافظة مطروح، وجامعة الوادى الجديد بمحافظة الوادى الجديد، بحيث تتضمن عدداً كبيراً من التخصصات المتنوعة، بهدف تقليل الاغتراب وتوفير الخدمات التعليمية لأبناء المحافظة.
 
وأكد وزير التعليم العالى، أن هذا القرار يتماشى مع تنفيذ خطة الحكومة المقدمة إلى مجلس النواب، والتى تهدف إلى إتاحة التعليم بكل المحافظات، وجودة مخرجات التعليم، وكذا ربط التعليم باحتياجات سوق العمل الإقليمي والعالمي. 
 
 
 
 

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تنظيم الجامعات

الثروة السمكية

مجلس الوزراء

الخزانة العامة

الموازنة العامة




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أسامه الجندي

موقع محافظة الشرقية

مصادر المياه في محافظة الشرقية ايه قرارات متخبطه أين وزير الري و الزراعة والبيئة أين تقع البحيرات في مصر

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