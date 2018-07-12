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التحالف العربى يصدر 5 تصاريح لسفن متجهة للموانىء اليمنية

الخميس، 12 يوليه 2018 05:59 م
التحالف العربى يصدر 5 تصاريح لسفن متجهة للموانىء اليمنية المتحدث باسم قوات التحالف العربى
كتبت - إيمان حنا
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أكد التحالف العربى الداعم للشرعية باليمن، أنه تم إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانىء اليمنية وذلك فى إطار حرصهم على تقديم كافة التسهيلات للسفن التى تحمل مواد إغاثية للشعب اليمنى، ومن جانب آخر، أشار إلى تواجد سفينتين بميناء الحديده لتفريغ حمولاتها وسفينتين خارج الميناء .

 

وأكد التحالف أن المليشيا الحوثية تتعمد تعطيل دخول سفينتين لميناء الحديده لاكثر من اسبوعين تحمل الجازولين والديزل.

 

وتوجد أيضا سفينه بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من الذره وفول الصويا.

 

يصل عدد التصاريح التى أصدرها التحالف حتى الآن، إلى 27 ألف تصريح، فى الوقت الذى تقف فيه الميليشيا عائقا لتعطيل العديد من السفن التى تحمل المواد البترولية والإغاثية لليمنيين وخاصة فى الحديدة و تفرض رسوم مبالغ فيها على البعض الآخر . 

 

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التحالف العربى

اليمن

تصاريح السفن

الحوثيين

الحديدة

الشعب اليمنى




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