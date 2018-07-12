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الخميس، 12 يوليه 2018 08:07 م
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التحالف العربى: سقوط طائرة للتحالف داخل الأراضى السعودية إثر عطل فنى

الخميس، 12 يوليه 2018 06:06 م
التحالف العربى: سقوط طائرة للتحالف داخل الأراضى السعودية إثر عطل فنى قوات التحالف العربى- أرشيفية
أ ش أ
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أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن العقيد الركن تركى المالكى، اليوم الخميس، سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية السعودية ضمن قوات التحالف، داخل الأراضى السعودية، نتيجة عطل فني.

وقال المالكى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه وفى تمام الرابعة وإحدى وأربعين دقيقة من فجر اليوم، تعرضت إحدى طائرات قوات التحالف من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وأثناء مهمة روتينية لها، إلى عطل فنى أدى إلى سقوط الطائرة داخل الأراضى السعودية، ونجاة الطيارين.

 


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