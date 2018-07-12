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الأول مكرر علمى بالمنيا : "حققت حلمى وهادخل طب عشان أساعد الفقراء"

الخميس، 12 يوليه 2018 03:17 م
الأول مكرر علمى بالمنيا : "حققت حلمى وهادخل طب عشان أساعد الفقراء" الطالب سيف الدين محمد
المنيا- حسن عبد الغفار
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أعرب الطالب سيف الدين محمد ، الأول مكرر بشعبة علمي علوم بمجموع 409.5، بمدرسة مطاي الثانوية بنين، بالمنيا، عن سعادته العارمة لأنه ضمن أوائل الثانوية العامة بالجمهورية، وقال ان اهتمام والديه واعتناءهم به طوال الدراسة هو سببا رئيسيا لتفوقه.

وأضاف سيف أنه يعتبر حفظ القرآن الكريم الدافع والسبب الرئيسي لاجتهاده، مشيرا إلى أنه تمكن من حفظ كتاب الله منذ الصغر ، الأمر الذي انعكس عليه بالاجتهاد في الكبر.

وأشار الطالب إلى أنه كان يحصل على دروس خصوصية في كافة المواد، وقد حقق حلمه بدخول كلية الطب التي يعشقها منذ الصغر، رغم أنه كان يهوى لعب كرة القدم، وكان أحد لاعبي فريق 2000 بناشئي نادي مطاي، وكان يمارس اللعبة كل خميس مع اصحابه، حتى يخرج من ضغوط الدراسة.

واستكمل الطالب: والدتي صيدلانية ووالدي مندوب بإحدى شركات الأدوية، ومع ذلك لم يتدخلوا في تحديد مواعيد دراستي أو اجباري على المذاكرة أبدا، مضيفا: كنت أنام جيدا واذاكر جيدا وابتعد عن شرب القهوة و"النسكافية" وكافة المنبهات، وأيضا ألعب الرياضة، حتى لا ينشغل فكري بشىء يبعدني عنها، فتنظيم الوقت أهم شىء لدى الطالب الذي يريد التفوق.

 

وقدم الشكر لوالدية وشقيقية هادي بالصف الأول الثانوي والصغرى سما بالصف الخامس الابتدائي، متمنيا أن يسعدوا والديهم في المستقبل ويحققوا نجاحات أكثر وأكثر.


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