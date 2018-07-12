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الخميس، 12 يوليه 2018 04:51 م
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إنشاء أول مستشفى تخصصى للأطفال بالدلتا فى كغر الشيخ بتكلفة 450 مليون جنيه

الخميس، 12 يوليه 2018 04:13 م
إنشاء أول مستشفى تخصصى للأطفال بالدلتا فى كغر الشيخ بتكلفة 450 مليون جنيه محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى تخصصى
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، موقع إنشاء أول مستشفى تخصصى للأطفال بالدلتا على أحدث تكنولوجيا طبية بغرب المدينة بتكلفة 450 مليون جنيه، بموقع شونة ضبطيات المرور القديمة على مساحة 2500، لتكون أول مستشفى أطفال فى الدلتا تقدم خدمة صحية للطفل من سن "يوم وحتى 18 عام".

وقال محافظ كفرالشيخ ، إنه خصص مساحة  2500 لإنشاء أول مستشفى تخصصى للأطفال بالدلتا على أحدث تكنولوجيا طبية بغرب المدينة بتكلفة 450 مليون جني،ه وذلك محل موقع شونة ضبطيات سيارات المرور القديمة بعد نقلها إلى شرق المدينة، كما يشمل الموقع إنشاء برج سكنى على مساحة تتجاوز 1500.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مستشفى الأطفال الجديد يتكون من 7 طوابق مجهز بأحدث تكنولوجيا طبية، ليحتوى على 200 سرير، وكذلك غرف عناية مركزة وحضانات أطفال وعمليات جراحية، وتوفير خدمة طبية متميزة على المستوى الدولى لأبناء كفر الشيخ.

 


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