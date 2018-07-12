إنتاج النفط فى فنزويلا وصل إلى أدنى مستوياته منذ 30 عاما

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "كلارين" الإسبانية، إن فى يونيو بلغ إنتاج فنزويلا من النفط 1.531.000 برميل فى اليوم، ووفقا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" فهو أدنى إنتاج لفنزويلا منذ 30 عاما.

وأشارت "أوبك" إلى أن حجم التداول هو الأدنى خلال العقود الثلاثة الماضية، باستثناء الانخفاض المسجل فى إضراب قطاعى فى الفترة بين ديسمبر 2002، وفبراير 2003.

ويمثل إنتاج يونيو خسارة 2000 برميل فى اليوم مقارنة بشهر مايو، عندما أبلغت الحكومة الفنزويلية أوبك عن زيادة عابرة بمقدار 24 ألف برميل مقارنة بشهر أبريل، ومع ذلك تشير المصادر الثانوية للسوق التى استشهدت بها المنظمة إلى أن الانخفاض فى يونيو بلغ 47500 برميل يوميا ، لذلك انخفض الإنتاج إلى 1.34 مليون برميل يوميا.

وبالإضافة إلى ذلك، فالنشاط الاقتصادى فى فنزويلا انخفض بنسبة 12% فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وقال نائب المعارضة خوسيه جيرا إن فنزويلا فى تراجع مستمر بسبب انخفاض الدولة ضخ النفط.

وانخفاض أسعار النفط فى السنوات الأخيرة ولدت أزمة خطيرة مع نقص فى جميع أنواع السلع والتضخم الجامح، وهناك توقعات بأن هذا البلد النفطى سيغلق هذا العام بإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا.