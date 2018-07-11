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وزير الدفاع الروسى: واشنطن لم تنفق سنتا واحدا على المتضررين السوريين

الأربعاء، 11 يوليه 2018 09:46 ص
وزير الدفاع الروسى: واشنطن لم تنفق سنتا واحدا على المتضررين السوريين وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
موسكو (أ ش أ)
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صرح وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، بأن الولايات المتحدة لم تخصص أى أموال لمساعدة المدنيين السوريين المتضررين من الحرب.

وقال شويجو فى تصريح لصحيفة "إل جورنالى" الإيطالية، نشرته وسائل الإعلام الروسية اليوم الأربعاء "بالتزامن مع النوايا المشرقة والحسنة، لم تخصص الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة سنتا واحدا لتقديم مساعدة حقيقية للسكان المتضررين لسنوات طويلة من الحرب فى سوريا".

وأضاف "أن المدنيين فى الرقة مازالوا يموتون حتى الآن بسبب الذخيرة والألغام المتروكة هناك بعد القصف المكثف لطيران التحالف بقيادة الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن أعداد هؤلاء المتضررين يقد أسبوعيا بالعشرات، بينهم أطفال.

فى سياق آخر، دعا وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، لإزالة التوتر القائم بين إيران وإسرائيل عبر الحوار لا القوة.

وقال شويجو للصحيفة الإيطالية  "إن وقف روسيا من التوتر بين إيران وإسرائيل أو غيرها من الدول يتمثل بالالتزام بحل الخلافات عبر الحوار وليس عبر القوة العسكرية وانتهاك القانون الدولى".

 


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