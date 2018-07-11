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وزير التعليم يعتمد درجات الحافز الرياضى لـ711 طالبًا بالثانوية العامة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:34 ص
وزير التعليم يعتمد درجات الحافز الرياضى لـ711 طالبًا بالثانوية العامة د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قام باعتماد درجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة.
 
وأضاف خيرى أن الادارة العامة للتربية الرياضية تقوم بتنفيذ برامج مسابقات الخاص ببطولات الجمهورية للبنين والبنات للمرحلة الثانوية وما يعادلها  تحت إشراف الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.
 
 و أوضح خيرى أن البطولات  التى يشارك فيها الطلاب بالنسبة للبنين 17 بطولة (كاراتية / سباحة / سلاح / العاب قوى / جودو / مصارعة / ملاكمة / تنس طاولة / تنس أرضى / دراجات / جمباز / غطس / الهوكى / كرة قدم / كرة سلة / كرة يد / كرة طائرة )
 
بالإضافة إلى 13 بطولة يشارك فيها البنات وهم  ( كاراتية / سباحة / سلاح / العاب قوى / جمباز فنى / جمباز إيقاعى / تنس طاولة / تنس أرضى / سباحة توقيعية / غطس / كرة سلة / كرة طائرة / كرة يد ) كما يشارك الطلبة والطالبات من جميع المحافظات بعد تصعيدهم من بطولة المحافظة للتربية والتعليم ويتم تحكيم تلك البطولات بواسطة طاقم من الحكام مسجل و مكلف من الاتحاد المعنى بكل لعبة كما تقام جميع البطولات على ملاعب القانونية و وفقا لقانون كل لعبة
 
وأضاف خيرى أن الطلاب الفائزين يحصلو فيها على الحافز الرياضى وفقا للقرار الوزارى رقم 206 لسنة 2016 حيث يحصل المركز الاول على 8 درجات و يحصل المركز التانى على 6 درجات و يحصل المركز الثالث على 5 درجات و المركز الرابع على 3 درجات.
 
والجدير بالذكر أن الطلاب الحاصلون علي التفوق الرياضي  هذا العام 711 طالب وطالبة  منهم 451 طالب و 260 طالبة فى الالعاب الفردية و الجماعية.

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