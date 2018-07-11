وزير الإسكان: 6٫9 مليار جنيه استثمارات فى مدينة 6 أكتوبر فى العام المالى 2018

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقها جهاز مدينة 6 أكتوبر، على تنفيذ خطة المشروعات التنموية، واستكمال المشروعات القومية والتنموية بالمدينة للعام المالى 2017/2018، بلغ 6.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل 120 % من الخطة المعتمدة للمدينة للعام المالى 2017/2018، والبالغ قدرها 5.7 مليار جنيه، موضحاً أن الاستثمارات موزعة كالتالى: 2.41 مليار جنيه لمشروعات المرافق (مياه – صرف – طرق – كهرباء – اتصالات)، و2.223 مليار جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعى، و2.164 مليار جنيه لمشروعى "دار مصر"، و"سكن مصر"، و104 ملايين جنيه للمبانى الخدمية.

وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: فيما يتعلق بالمشروعات السكنية بالمدينة، فيضم مشروع الإسكان الاجتماعى تنفيذ حوالى 100 ألف وحدة سكنية، بجانب 6960 وحدة سكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر"، و6725 وحدة سكنية فاخرة يتم تنفيذها حاليا، بالإضافة إلى تنفيذ 15024 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر".

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أن مشروعات المرافق، تتضمن ما يلى: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 150 ألف م3/يوم، ومحطة الرفع وشبكات الرى، للاستفادة من مياه الصرف المعالجة لرى المسطحات الخضراء بالمدينة بدلاً من المياه المنقاة، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المياه والمأخذ والروافع بطاقة 400 ألف م3/يوم، لتلبية احتياجات التوسعات بالمدينة، واستكمال تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحى (تجميع مياه الصرف الصحى ورفعها إلى محطة المعالجة بالشيخ زايد) لخدمة التوسعات الشرقية بالمدينة بمساحة 8300 فدان، بجانب استكمال تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحى (تجميع مياه الصرف الصحى وضخها إلى محطة الصرف الصحى الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر) لخدمة التوسعات الشمالية بالمدينة بمساحة 3000 فدان، وتنفيذ شبكات مرافق أراضى (بيت الوطن – الإسكان الاجتماعى – المميزة – الاكثر تميزاً)، وتوصيل المرافق لعمارات الإسكان الاجتماعى، وتنفيذ شبكات الرى لحدائق أكتوبر.

وأضاف: بالنسبة لمشروعات الطرق، فتشمل: مشروع تطوير ورفع كفاءة وصلة دهشور الشمالى (من طريق بوابة مصر إسكندرية الصحراوية وحتى الواحات) مروراً بمحور 26 يوليو بطول 50 كم وعرض 50 م، والمحور الدائرى الواصل بين طريق الواحات عند المنطقة الصناعية ماراً بحدائق أكتوبر حتى تقاطع الدائرى مع الواحات الأوسطى بطول 25 كم وعرض 84 م، ومحور الواحات من طريق الفيوم وحتى انتهاء المنطقة الصناعية بطول 25 كم وعرض 2 حارة (كل حارة 14 م)، وتطوير وصلة دهشور الجنوبية (الطريق الأوسطى) لربط طريق الفيوم مع طريق الواحات، وبه طريق للشاحنات بطول 18 كم وعرض 84 م، ومشروع تطوير وتوسعة الطريق الشمالى الرابط بين وصلة دهشور الشمالية وحتى منطقة المطورين، بجانب بدء تنفيذ 15 كوبرى عند جميع التقاطعات، ونفقين، و4 كبارى مشاة.

وبخصوص مشروعات رفع كفاءة طرق الأحياء السكنية القديمة، أوضح المهندس عصام بدوى أنها تشمل، مشروع رفع كفاءة طرق الأحياء السكنية من الأول : الخامس، وأعمال طرق مرحلة ثانية لجزء من الحى الثالث، وطريق قطعة 14 بالتوسعات الشرقية، وتم ضم الحيين الأول والثانى للأعمال، وأعمال طرق مرحلة ثانية لجزء من الحيين السابع والثامن بالتوسعات الشرقية، بجانب إنشاء حدائق ومسطحات خضراء لقاطنى المدينة (مشروع تنسيق الموقع وتطوير الصورة البصرية والجمالية لمحور جمال عبد الناصر واستغلالها كمنطقة ترفيهية بمدينة 6 أكتوبر).