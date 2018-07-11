وزيرة الهجرة تجتمع بممثلى الوزارات لمتابعة استعدادات منتدى المصريين بالخارج

كتب محمود راغب

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة الهجرة، مع ممثلى الوزارات والجهات الحكومية المعنية للوقوف على آخر الاستعدادات قبيل انعقاد منتدى المصريين بالخارج المقرر انطلاقه نهاية شهر يوليو الجارى.

وشارك في الاجتماع ممثلون لوزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والإسكان، والاستثمار والمالية والداخلية والصناعة والتجارة والبنك المركزي المصري.

وخلال الاجتماع، طرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أهداف الوزارة من عقد المنتدى، والذي يتركز في التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسئولين دون وجود وسيط أو حاجز، وذلك بطرح كل وزارة لرؤيتها، للعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجههم.

ومن جانبهم، استعرض ممثلو الوزارات المختلفة ما تقدمه وزاراتهم من تيسيرات للمصريين بالخارج، وما تقدمه من خدمات سواء من خلال فتح الفرص أمام المستثمرين في المجالات المختلفة، وكذلك في ملف التعليم، بجانب توفير وحدات وأراضٍ سكنية تناسب مختلف الشرائح وفئات الدخل، كما تناول الاجتماع مشكلة إجازات المصريين بالخارج، وغيرها من المشكلات التي تؤرقهم.

وطالبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بإعداد ردود شافية لتساؤلات المواطنين، وذلك حتى يخرج المنتدى بنتائج ملموسة يشعر بها المواطنين على أرض الواقع.

كما تطرق اللقاء للمقترحات التي تقدم بها المصريون بالخارج خلال تسجيلهم لحضور المنتدى، وما أشاروا إليه من مشكلات لتجهيز حلول والتعاون لتنفيذ ما يهدف للصالح العام، ويخدم المصريين في الخارج والداخل على حد سواء.

واتفق الحاضرون للجلسة التنسيقية على تقسيم ورش العمل خلال المنتدى إلى ست ورش عمل للتواصل المباشر بين المسئولين والمواطنين بالخارج الذين يقضون إجازاتهم في مصر.

كما اتفق الحضور على عقد المنتدى يوم الأحد 29 يوليو الجاري في الرابعة عصرًا بمقر الوزارة المؤقت بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وذلك بدلاً من يوم 28 يوليو.

وكانت وزارة الهجرة قد أعلنت مسبقًا عن انطلاق منتدى المصريين المغتربين بالخارج يوم السبت الموافق 28 يوليو الجاري تحت شعار «في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك»، مؤكدة أن تسجيل البيانات للمشاركة في المنتدى مستمر حتى 15 يوليو الجاري عبر التطبيق الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتدشينه لتلقي بيانات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في حضور فاعليات المنتدى، وطرح أهم المحاور الراغبين في مناقشتها وكذلك على الرابط التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckYM9ox8qthV09ewgwksXQCAJb6QmjwZI6IlCNtTHDIgMVjA/viewform?usp=sf_link

ومن المقرر أن تنعقد جلسات المنتدى على مدار يوم واحد فقط، وهو الأحد 29 يوليو الجاري في القاهرة بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تنقسم الفاعليات إلى جلسة افتتاحية، يتبعها ستة ورش عمل في جلسات بالتوازي لطرح كافة الاستفسارات وعقد حوارات مع مسئولي الوزارات المختلفة، ثم جلسة ختامية.