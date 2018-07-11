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الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:04 م
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وزارة الأوقاف تعلن مسابقة الإيفاد للخارج الخاصة بالأئمة خلال شهـر رمضـان المقبل

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:15 م
وزارة الأوقاف تعلن مسابقة الإيفاد للخارج الخاصة بالأئمة خلال شهـر رمضـان المقبل وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على
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أعلنت وزارة الأوقاف إجراء مسابقة الإيفاد للخارجالخاصة بالأئمة خلال شـر رمضان 1440 هـ - 2019، على أن تتوفر فى المتقدم الشروط الآتية: -

1- أن يكون مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن ستة أعوامفى قطاع الدعوة.

3- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال السنتين الأخيرتين.

4– أن لا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجــازاتـه عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين .

5– أن لا يزيد سن المتقدم عن (55) عاما اعتباراً من تاريخفتح باب التقدم للمسابقة ، ويستثنى من ذلك أصحاب الدعوات الخاصة 
مع مراعاة باقي الشروط.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة ، ومواد الاختبار هى:

     ( القرآن الكريم كاملا ، العقيدة ، التفسـير وعلوم القرآن ، الحديث وعلومه ، الفقــه وأصولـه ، السـيرة النبوية والثقافة العامة).

7– أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة في هذا الشأن.

8– أن يكون حسَن السير والسلوك.

9– أن يكون سليم البنية ، كامل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك فى ضوء القرار الوزارى رقم137 لسنة 2014م.

10– أن لا يزيد عدد مرات الإيفاد فى شهر رمضان عن ثلاث مرات خلال مدة خدمته الوظيفية ، ولا تقل المدة البينية بين الإيفاد والآخر عن خمس سنوات ، ويُستثنى من ذلك أصحاب الدعوات الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة ، على أن تتحمل الجهة الطالبة جميع النفقات: (تذاكر السفر – الإقامة– الإعاشة – البدل النقدى) دون تحمل الوزارة أى أعباء مالية ، وفى ضوء القرار الوزارى رقم (137) لسنة 2014م.

11ـ أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم على نفقة الوزارة ،حتى ولو لم يستكمل مدة الإيفاد.

12- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار ، أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية ــ الشئون القانونية-    غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ، ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية.

13- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، مالم يكن قد رد 
    إليه اعتباره.

     تقدم الطلبات فقط على موقع الوزارة على الإنترنت (أوقاف أون لاين) ، وذلك لمدة (20) يوماً اعتباراً من 11 / 7 / 2018م ، على أن يكون المتقدم مستوفياً كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أى بيانات غير صحيحة ، وسيتم نشر أسماء المتسابقين المستحقين دخول اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة ، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها ، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية ، علماً بأن اختبارات التصفية النهائية ستجرى بديوان عام الوزارة على مرحلتين : الأولى تحريرية ، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية .

 

 


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