ننشر صور الهجوم على تجمع انتخابى فى باكستان بعد سقوط 13 قتيلا و54 مصابا

وكالات الأنباء

أعلنت السلطات الباكستانية فى مدينة بيشاور شمال غرب باكستان عن مصرع 13 شخصا، وإصابة 54 آخرين على الأقل فى هجوم استهدف تجمعا انتخابيا لحزب عوامى القومى البشتونى فى أحد أحياء المدينة.

ورجح تقرير أولى للشرطة أن الهجوم نفذه انتحارى، فيما أكد المصدر أن من بين قتلى الهجوم أحد قادة حزب عوامى القومى البشتوني، ويدعى هارون بيلور.

ووفق شهود عيان فقد فجر انتحارى حزامه الناسف بالقرب من مركبة القيادى فى حزب عوامى القومى البشتونى لدى وصوله إلى تجمع أنصاره، و سبق لوالد هارون ويدعى بشير بيلور أن قتل فى هجوم انتحارى أيضا استهدف تجمعا حزبيا فى مدينة بيشاور فى شهر ديسمبر عام 2012 ، وتبنت الهجوم حينها حركة طالبان باكستان.



موقع الهجوم على تجمع انتخابى

ويعد هذا الهجوم الأحدث، حيث تعرض موكب لمرشح مجلس العمل الموحد وهو تحالف يضم عدة أحزاب فى مقاطعة بنو شمال غرب باكستان ملك شيرين لهجوم بقنبلة أسفر عن جرح 6 أشخاص بينهم المرشح الحزبى.

وكان تقرير للهيئة الوطنية الباكستانية لمكافحة الإرهاب صدر مؤخرا قد حذر من وجود تهديدات أمنية جدية لأبرز مرشحى الأحزاب الباكستانية المختلفة والتى تخوض غمار الانتخابات المقررة يوم 25 يوليو الجارى.



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