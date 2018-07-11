video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 05:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ننشر صور الهجوم على تجمع انتخابى فى باكستان بعد سقوط 13 قتيلا و54 مصابا

الأربعاء، 11 يوليه 2018 05:00 ص
ننشر صور الهجوم على تجمع انتخابى فى باكستان بعد سقوط 13 قتيلا و54 مصابا الهجوم على تجمع انتخابى بباكستان
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أعلنت السلطات الباكستانية فى مدينة بيشاور شمال غرب باكستان عن مصرع 13 شخصا، وإصابة 54 آخرين على الأقل فى هجوم استهدف تجمعا انتخابيا لحزب عوامى القومى البشتونى فى أحد أحياء المدينة.

ورجح تقرير أولى للشرطة أن الهجوم نفذه انتحارى، فيما أكد المصدر أن من بين قتلى الهجوم أحد قادة حزب عوامى القومى البشتوني، ويدعى هارون بيلور.

ووفق شهود عيان فقد فجر انتحارى حزامه الناسف بالقرب من مركبة القيادى فى حزب عوامى القومى البشتونى لدى وصوله إلى تجمع أنصاره، و سبق لوالد هارون ويدعى بشير بيلور أن قتل فى هجوم انتحارى أيضا استهدف تجمعا حزبيا فى مدينة بيشاور فى شهر ديسمبر عام 2012 ، وتبنت الهجوم حينها حركة طالبان باكستان.

موقع الهجوم على تجمع انتخابى
موقع الهجوم على تجمع انتخابى

ويعد هذا الهجوم الأحدث، حيث تعرض موكب لمرشح مجلس العمل الموحد وهو تحالف يضم عدة أحزاب فى مقاطعة بنو شمال غرب باكستان ملك شيرين لهجوم بقنبلة أسفر عن جرح 6 أشخاص بينهم المرشح الحزبى.

وكان تقرير للهيئة الوطنية الباكستانية لمكافحة الإرهاب صدر مؤخرا قد حذر من وجود تهديدات أمنية جدية لأبرز مرشحى الأحزاب الباكستانية المختلفة والتى تخوض غمار الانتخابات المقررة يوم 25 يوليو الجارى.  

رجال الإنقاذ فى باكستان
رجال الإنقاذ فى باكستان

 

بكاء أهالى الضحايا
بكاء أهالى الضحايا

 

جانب من موقع الهجوم
جانب من موقع الهجوم

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 12 شخصا وإصابه 36 آخرين فى تفجير انتحارى بتجمع انتخابى بباكستان

باكستان

اخبار باكستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

هجوم باكستان




لا تفوتك
"التعليم": نتيجة الثانوية العامة فى المدارس السبت المقبل

"التعليم": نتيجة الثانوية العامة فى المدارس السبت المقبل

وزير الرياضة: مكافأة الميدالية الذهبية للأولمبياد بمليون جنيه

وزير الرياضة: مكافأة الميدالية الذهبية للأولمبياد بمليون جنيه

محامى منى المذبوح يكشف كواليس الليلة الأولى لها بسجن النساء بعد الحكم عليها بـ 8 سنوات.. دخلت فى نوبة بكاء وترفض الحديث مع السجناء.. طالبت محاميها باستعطاف المصريين لمسامحتها.. ووالدتها تطلب ترحيلها للبنان

محامى منى المذبوح يكشف كواليس الليلة الأولى لها بسجن النساء بعد الحكم عليها بـ 8 سنوات.. دخلت فى نوبة بكاء وترفض الحديث مع السجناء.. طالبت محاميها باستعطاف المصريين لمسامحتها.. ووالدتها تطلب ترحيلها للبنان

فيديو وصور.. مافيا تهريب الآثار تحت المجهر بعد اكتشاف مدينة أثرية أسفل الأرض حاول لصوص سرقتها بالمنيا.. حملات أمنية لتمشيط المناطق المشتبه فيها.. وقاعدة بيانات عن المهربين وتعزيز الإجراءات بالمنافذ لمنع التهريب

فيديو وصور.. مافيا تهريب الآثار تحت المجهر بعد اكتشاف مدينة أثرية أسفل الأرض حاول لصوص سرقتها بالمنيا.. حملات أمنية لتمشيط المناطق المشتبه فيها.. وقاعدة بيانات عن المهربين وتعزيز الإجراءات بالمنافذ لمنع التهريب

ماتصدقش كل حاجة.. لهذه الأسباب لا تحتاج لهاتف بـ"رامات" كبيرة

ماتصدقش كل حاجة.. لهذه الأسباب لا تحتاج لهاتف بـ"رامات" كبيرة

أجمل أهداف كريستيانو رونالدو قبل ارتداء قميص يوفنتوس "فيديو"

أجمل أهداف كريستيانو رونالدو قبل ارتداء قميص يوفنتوس "فيديو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة