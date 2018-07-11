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الأربعاء، 11 يوليه 2018 09:37 ص
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مقتل 12 مدنيا وإصابة آخرين فى قصف عشوائى لميليشيا الحوثى شرقى الحديدة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 08:00 ص
مقتل 12 مدنيا وإصابة آخرين فى قصف عشوائى لميليشيا الحوثى شرقى الحديدة الحوثيين
عدن (أ ش أ)
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أعلن مصدر عسكرى يمنى مقتل 12 مدنيا وإصابة آخرين فى قصف عشوائى مكثف من قبل الميليشيات الحوثية شرق محافظة الحديدة.

ونقلت قناة (العربية الإخبارية)، اليوم الأربعاء عن المصدر قوله: إن المعارك العنيفة تتواصل شرقى مدينة التحيتا باتجاه مدينة زبيد فى محافظة الحديدة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطنى تمكنت من قطع خطوط الإمداد للميليشيات الحوثية بين مديريات التحيتا وزبيد وبيت الفقيه بشكل نهائي، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطنى سيطرت على مثلث التحيتا زبيد.

وكان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قد شكل لجنة بإشراف رئيس الوزراء أحمد بن دغر لبلورة الأفكار حول المشاورات التى تسبق أى مفاوضات مباشرة مع الحوثيين الانقلابيين ودراسة المقترحات يقدمها المبعوث الأممى.

 


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