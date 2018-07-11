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الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:07 م
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مصرع عامل بعد سقوطه أثناء تركيب كشاف إنارة فى الإسكندرية

الأربعاء، 11 يوليه 2018 11:39 ص
مصرع عامل بعد سقوطه أثناء تركيب كشاف إنارة فى الإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقى عامل مصرعه بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه مينا البصل، بسقوط شخص من أعلى احدى شركات الخدمات اللوجستية، الكائنة أمام باب 22 جمارك - دائرة القسم وتوفى.

 

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام "ع.م.س" 59 سنة، عامل بالشركة محل البلاغ مقيم شارع محطة السوق دائرة قسم شرطة ثان الرمل، بتركيب أحد كشافات الإنارة داخل مخزن الشركة المكون من طابق أرضى، اختل توازنه وسقط على الأرض، مما أدى لحدوث إصابته بنزيف بالأذنين وتوفى.

 

وبسؤال "ا.م.م" 45 سنة، موظف بالشركة مقيم شارع ممفيس دائرة قسم شرطة باب شرقى، أيد ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته، أيد الواقعة شاهدى رؤية، وجارى استدعاء أهليته وسؤالهم، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر رقم إدارى قسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة.

 


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