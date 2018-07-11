مصرع شخص صدمته سيارة وفرت هاربة بجهينة وإصابة 3 فى مشاجرة بجرجا سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

لقى شخص مصرعه صدمته سيارة بمركز جهينة محافظة سوهاج، واستقبل مستشفى جرجا العام 3 أشخاص مصابين أحدهم بطلق نارى بالفخد الأيسر فتحة دخول وخروج على إثر وقوع مشاجرة بناحية قرية العوامر دائرة مركز جرجا سبب خلافات المصاهرة.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز جرجا وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيسى مباحث المديرية بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية العوامر بحري دائرة المركز، بين طرف أول "حمادة. ا" 40 سنة عامل مصاباً "بطلق ناري بالفخذ الأيسر فتحة دخول وخروج"، وطرف ثانى "معروف . ا" 52 سنة عامل و"محمود . ا" 32 سنة عامل مصابين "بجروح رضية وكدمات متفرقة بالجسم"، الطرفان يقيمان بذات الناحية بسبب خلافات المصاهرة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما اتهم كل منهما الأخر بالتعدي عليه بالضرب، واتهم الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنه إصابته.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم عبارة عن طبنجة بها عدد"4" طلقات مدون عليها رقم 689 - 1112 ET بإرشاد الأول من الطرف الثاني، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5600 جنح المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.

وعلى جانب أخر، استقبل مستشفى جهينة المركزى "محمود. ا. ع" 62 سنة بالمعاش ويقيم بناحية مشروع غرب طهطا دائرة المركز مصاباً " باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي وجروح متفرقة بالجسم - وتوفي عقب ذلك " ادعاء حادث سيارة.

وبالانتقال والفحص وسؤال نجل عمومة المتوفي 65 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء عبور المتوفي بطريق فرعي بذات الناحية اصطدمت به سيارة مجهولة "فرت هاربة" مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3957 جنح المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.