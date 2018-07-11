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الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:45 ص
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مشروع قانون أمام مجلس "الدوما" لتيسير منح الجنسية للاجئين الأوكرانيين

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:03 ص
مشروع قانون أمام مجلس "الدوما" لتيسير منح الجنسية للاجئين الأوكرانيين الدوما الروسى
أ ش أ
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تقدّم حزب "روسيا العادلة"، اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون لمجلس "الدوما" يدعو إلى تيسير إجراءات منح الجنسية للاجئين الأوكرانيين الراغبين فى الحصول عليها.

وقال سيرجى ميرونوف، رئيس الحزب، "نحن نقترح إلغاء العديد من المتطلبات العامة التى يستلزم الوفاء بها على الراغبين فى الحصول على الجنسية الروسية". حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

ومن بين المتطلبات اللازمة للحصول على الجنسية الروسية، قضاء خمس سنوات على الأقل فى روسيا وتأمين مصدر دخل قانوني.

وأضاف ميرونوف: "نتحدث عن آلاف الأشخاص يتحدثون لغتنا ويرعون نفس العادات ولهذا السبب فهم يواجهون اضطهادا فى بلدهم.

هؤلاء ينبغى أن يروا أقل درجة ممكنة من تعقيدات الروتين وأقصى درجة من الاحتواء من الجانب الروسي.. إن الذين يعقدون آمالهم على بلدنا ينبغى أن يحصلوا على فرصة للعيش والعمل بشكل عادى فى روسيا".

 

 


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