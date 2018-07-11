video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 02:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ماذا تفعل إذا عثرت على آثار أسفل منزلك لتتجنب العقوبة؟

الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:00 ص
ماذا تفعل إذا عثرت على آثار أسفل منزلك لتتجنب العقوبة؟ الآثار
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

انتشرت فى الفترة الأخيرة عمليات التنقيب عن الآثار أسفل المنازل، خاصة فى صعيد مصر، بحثًا عن الثراء الشريع ولو كان بعمليات غير مشروعة كتهريب آثار الوطن خارج البلاد، غير أن ربما يعٌثر أى مواطن مصادفة على قطع أثرية أسفل منزله أو فى أى مكان، وهنا يبين قانون حماية الآثار للمواطن كيفية التصرف ليجنب نفسه العقوبة المقررة.

وبحسب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991، فقد نصت المادة رقم 23 و24 على الآتى:

على كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة

 على الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار

 للهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.

 على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص

 على السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورا، ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حصاد اليوم.. اكتشاف مدينة أثرية بالمنيا.. ووزيرة الثقافة تستجيب لطلب طفلة

الداخليه

تهريب اثار

اخبار مصر

اخبار الداخليه

اخبار مصر اليوم

اثار




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة