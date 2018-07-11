قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية تتوقف 3 شهور

موسكو(أ ش أ)

أعلن مصدر فى قاعدة "بايكونور" (الواقعة فى كازاخستان)، الفضائية عن عدم القيام بعمليات إطلاق فضائية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة،على أن تستأنف عملها فى شهر أكتوبر القادم.

وقال المصدر لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الأربعاء "لن يكون هناك عمليات إطلاق خلال الشهور الثلاثة المقبلة".

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون أقرب عملية إطلاق فى أكتوبرى القادم، حيث سيجرى إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز أم سى-10" فى 11 من الشهر المذكور".

وقد أجرت روسيا تسع إطلاقات لصواريخ فضائية، خمسة منها من قاعدة "بايكونور" الفضائية، وثلاثة من "بليستسك" وواحدة من "فوستوشنى".

وكانت سفينة الشحن "بروجريس أم أس-09" آخر ما تم إطلاقه من بايكونور، والتى سجلت رقما قياسيا بالنسبة لزمن الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر إطلاق مركبة الشحن "بروجريس أم سى-10" فى 31 أكتوبر القادم من بايكونور إلى محطة الفضاء الدولية.

وفى نهاية العام الجارى سيتم إطلاق القمر المصرى "ايجيبت سات- ايه".

ومن المحتمل أن يجرى إطلاق القمر الصناعى العسكرى "بلوجوفيست" ومركبة فضائية مأهولة أخرى من طراز "سويوز أم سى-11" فى 20 ديسمبر، مع رحلة استكشافية أخرى إلى محطة الفضاء الدولية.