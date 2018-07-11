ضبط 4657 متهما هاربا من أحكام وتحصيل 187 ألف جنيه فى حملة بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 7 هاربين من جناية فى قضايا عاهة ومخدرات وشروع فى قتل وضبط 1498 هارب من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى 252 هارب من احكام فى المستأنف 2804 هاربا من أحكام فى غرامة و 96 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 5657 وتحصيل 187425 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.
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