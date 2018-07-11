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الأربعاء، 11 يوليه 2018 02:48 ص
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ضبط 4657 متهما هاربا من أحكام وتحصيل 187 ألف جنيه فى حملة بالغربية

الأربعاء، 11 يوليه 2018 02:36 ص
ضبط 4657 متهما هاربا من أحكام وتحصيل 187 ألف جنيه فى حملة بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 7 هاربين من جناية  فى قضايا عاهة ومخدرات وشروع فى قتل وضبط 1498  هارب من أحكام  قضائية فى جنح الحبس الجزئى 252 هارب من احكام فى المستأنف 2804 هاربا من أحكام فى غرامة و 96 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 5657  وتحصيل 187425 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.

 


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