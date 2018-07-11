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الأربعاء، 11 يوليه 2018 05:50 ص
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صور.. عمال الإنقاذ فى تايلاند ينهون عملهم بعد إخراج أطفال الكهف ومدربهم

الأربعاء، 11 يوليه 2018 05:10 ص
صور.. عمال الإنقاذ فى تايلاند ينهون عملهم بعد إخراج أطفال الكهف ومدربهم رجال الإنقاذ فى تايلاند
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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أنهى عمال الإنقاذ فى تايلاند، اليوم الأربعاء، عملهم داخل الكهوف بعد إنقاذ 12 طفلا ومدربهم غمرتهم المياه داخل إحدى الكهوف فى مقاطعة شيانج راى الشمالية.

وأخرج عمال الإنقاذ المعدات والآلات المستخدمة فى عمليات الإنقاذ من داخل كهف ثام لوانج.

وكتبت وحدة تابعة للبحرية التايلاندية، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "خرج الاثنا عشرة عضوا فى فريق وايلد بورز ومدربهم من الكهف وهم بخير".

وأعلن قائد مركز العمليات المشتركة لعملية إنقاذ الأطفال العالقين بكهف فى تايلاند فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الثالثة من عملية إنقاذ الصبية المحتجزين ومدربهم فى كهف شمال تايلاند.

موقع إنقاذ أطفال الكهف
موقع إنقاذ أطفال الكهف

 

جانب من الموقع
جانب من الموقع

 

رجال الإنقاذ فى تايلاند
رجال الإنقاذ فى تايلاند

 

جانب من موقع الإنقاذ
جانب من موقع الإنقاذ

 

جانب من عمل رجال الإنقاذ فى تايلاند
جانب من عمل رجال الإنقاذ فى تايلاند

 

رجال الإنقاذ التايلانديين
رجال الإنقاذ التايلانديين

 

رجال الإنقاذ فى تايلاند يخرجون المعدات
رجال الإنقاذ فى تايلاند يخرجون المعدات

 

فرحة رجال الإنقاذ بعد إنقاذ الأطفال
فرحة رجال الإنقاذ بعد إنقاذ الأطفال

 

إخراج المعدات من الكهف
إخراج المعدات من الكهف

 

جانب من إخراج المعدات
جانب من إخراج المعدات

 

معادت عملية الإنقاذ
معادت عملية الإنقاذ

 

جانب من رجال إنقاذ تايلاند
جانب من رجال إنقاذ تايلاند

 


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