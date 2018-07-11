صور.. عمال الإنقاذ فى تايلاند ينهون عملهم بعد إخراج أطفال الكهف ومدربهم

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

أنهى عمال الإنقاذ فى تايلاند، اليوم الأربعاء، عملهم داخل الكهوف بعد إنقاذ 12 طفلا ومدربهم غمرتهم المياه داخل إحدى الكهوف فى مقاطعة شيانج راى الشمالية.

وأخرج عمال الإنقاذ المعدات والآلات المستخدمة فى عمليات الإنقاذ من داخل كهف ثام لوانج.

وكتبت وحدة تابعة للبحرية التايلاندية، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "خرج الاثنا عشرة عضوا فى فريق وايلد بورز ومدربهم من الكهف وهم بخير".

وأعلن قائد مركز العمليات المشتركة لعملية إنقاذ الأطفال العالقين بكهف فى تايلاند فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الثالثة من عملية إنقاذ الصبية المحتجزين ومدربهم فى كهف شمال تايلاند.



موقع إنقاذ أطفال الكهف



جانب من الموقع



رجال الإنقاذ فى تايلاند



جانب من موقع الإنقاذ



جانب من عمل رجال الإنقاذ فى تايلاند



رجال الإنقاذ التايلانديين



رجال الإنقاذ فى تايلاند يخرجون المعدات



فرحة رجال الإنقاذ بعد إنقاذ الأطفال



إخراج المعدات من الكهف



جانب من إخراج المعدات



معادت عملية الإنقاذ