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تعطل حركة المرور بالطريق الدائرى فى الإسكندرية بعد انفصال مقطورة سولار

الأربعاء، 11 يوليه 2018 11:48 ص
تعطل حركة المرور بالطريق الدائرى فى الإسكندرية بعد انفصال مقطورة سولار انقلاب مقطورة - صورة أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شهد الطريق الدائرى بالإسكندرية، انفصال مقطورة محملة بالسولار، مما تسبب فى تسرب بعض السولار على الطريق، وتعطل الحركة المرورية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بانفصال مقطورة سيارة نقل "فنطاس" عن القاطرة بالطريق الدائرى مطلع كوبرى حسن علام تجاه الطريق الزراعى.
 
وانتقل مأمور وضباط القسم، وضباط وقوات من إدارة الحماية المدنية، للفحص وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 48293 نقل إسكندرية / ب ج ر 4816 مصر، مقطورة محملة بكمية من المواد البترولية "سولار"، قيادة" ي.ا.ا" 39 سنة سائق بالطريق المشار إليه، انفصلت المقطورة عن القاطرة مما أدى لحدوث تسرب كمية من السولار على جانبى الطريق، دون حدوث إصابات، نتج عن ذلك تعطل جزئى بحركة المرور.
 
وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من إزالة بقعة السولار، وجارى رفع المقطورة بحمولتها، وإزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم إدارى قسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة.
 

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