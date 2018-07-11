تحقيقات "أطفال المريوطية": لا توجد كاميرات مراقبة بمحيط العثور عليهم

كتب أحمد الجعفرى

تواصل العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة العثور على 3 أطفال مقتولين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية بالهرم، وتبين من خلال التحريات الأولية التى تسلمتها النيابة العامة، عدم وجود كاميرات مراقبة بالقرب من موقع الحادث.

وكشفت التحريات أن أقرب كاميرات المراقبة مركبة داخل أحد الأكشاك على ناصية الشارع الذى شهد الواقعة، ولكنها مسلطة فى اتجاه مغاير لاتجاه العثور على جثث الأطفال، ولم تلتقط شيئا بخصوص الجريمة، فضلا عن أن الجهة المقابلة لمكان العثور على الأطفال لا يوجد بها أى محال تجارية، سوى فى الاتجاه الآخر.

وقال مصدر قانونى، إن النيابة العامة تنتظر تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثامين الضحايا، وتحليل "دى.إن.أى" للتوصل لهوية الأطفال، ومعرفة عما إذا كان هناك صلة قرابة بينهم من عدمه.

وكان فريق من النيابة انتقل لمناظرة جثث الأطفال، وتبين أنها فى حالة تعفن شديدة، وأمرت النيابة بتشريحها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية؛ للوقوف حول أسباب الوفاة، كما انتدبت رجال المعمل الجنائى لتحليل الأدلة فى مكان العثور على الجثث.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت على 3 جثث لأطفال فى حالة تعفن، وعليها اثار ذبح بمنطقة الرقبة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، بعد تحرير محضر بالواقعة.