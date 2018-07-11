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"تحديث الصناعة" يستهدف تقديم خدماته لـ1600 عميل خلال عامين

الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:00 ص
"تحديث الصناعة" يستهدف تقديم خدماته لـ1600 عميل خلال عامين المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة
كتب – إسلام سعيد
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قال مركز تحديث الصناعة، إنه يستهدف تقديم خدماته لـ 1600 عميل مقسم على العامين المقبلين بواقع خدمة 800 عميل فى السنة، على أن يستهدف المركز التابعة لوزارة الصناعة والتجارة 2000 عميل خلال خطة للفترة من 2017 إلى 2020.

جاء ذلك على هامش اجتماع المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه مع جميع العاملين والإدارات والقائمين على خدمة المجتمع الصناعى المباشرة وغير المباشرة حيث ضم الاجتماع جميع العاملين بفروع المركز ومديرى القطاعات والبرامج التخصصية الهادفة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الطموحة والتى بدأ تنفيذها 2017 وتستمر حتى 2020 .

وأكد أحمد طه على أن أهداف المركز الرئيسية هى خدمة المجتمع الصناعى الخاص بجميع طوائفة وتقديم خدمات ذات جودة عالية ومردود فعلى مما يساهم فى رفع الإنتاجية لتحسين الميزان التجارى والمساهمة الفعالة فى الناتج المحلى الصناعي.

 


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