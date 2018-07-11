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الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:06 م
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تجديد حبس موظف بالمعاش قتل زوجته بسبب خلافات الزوجية فى المنوفية

الأربعاء، 11 يوليه 2018 11:57 ص
تجديد حبس موظف بالمعاش قتل زوجته بسبب خلافات الزوجية فى المنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قررت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، تجديد حبس موظف بالمعاش، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات الزوجية.
 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون عن بلاغ بعض الأهالى بوفاة سيدة بمنزلها.

 

 
بالانتقال والفحص تبين وفاة "س. س.ع " ربة منزل ومقيمة بذات الناحية وبمناظرتها تبين أصابتها بجروح رضية بالرأس، وبسؤال زوجها"ع.ع. أ "بالمعاش ومقيم بذات الناحية أفاد بقيامه بالتعدى على المجنى عليها بالضرب بآلة حادة قطعة حديدية، وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها لخلافات زوجية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

 

 


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