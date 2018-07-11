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بطل تنس الطاولة: تمنيت تكريم الرئيس.. ووزير الشباب وعدنى بحل أزمتى مع الاتحاد

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:43 ص
بطل تنس الطاولة: تمنيت تكريم الرئيس.. ووزير الشباب وعدنى بحل أزمتى مع الاتحاد عمر عصر
كتب محسن البديوى
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كشف عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، والمصنف الأول، والذى تم ترحيله من دورة ألعاب البحر المتوسط، أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة، وتفهم الأخير موقفه ووعده بحل الأزمة.

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مساء، الذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى، عبر فضائية "دريم"، :"كان نفسى أكون مع اللاعبين الذين كرمهم الرئيس السيسى.. شعرت بالإحباط حينما شاهدت الرئيس وهو يكرم زملائى فى دورة ألعاب البحر المتوسط، فقد كنت مصنف أول على البطولة وتميت أن أحظى بتكريم الرئيس".

 


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تنس الطاوله

تكريم الرئيس السيسى

برنامج العاشره مساء

وائل الابراشى




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