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بدء التحقيق مع مكرم محمد أحمد حول قرار حظر النشر بقضية "57357"

الأربعاء، 11 يوليه 2018 11:28 ص
بدء التحقيق مع مكرم محمد أحمد حول قرار حظر النشر بقضية "57357" الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام
كتبت أمنية الموجي
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بدأت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين ، التحقيق مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام،  ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية" 57357".

 

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بمثول الكاتب، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى ستباشرها نيابة أمن الدولة فى هذا الشأن.

 


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