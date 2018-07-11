بدء اجتماع اللجنة الدائمة للحريات بـ"الصحفيين العرب" لمناقشة أوضاع الحريات

بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى تعقده اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب، لمناقشة أوضاع الحريات فى الوطن العربى وكيفية الإسهام فى دعم حرية الصحافة والانتقال لمراحل جديدة سوف تؤثر بالتأكيد على العملية الصحفية فى الوطن العربى.

وكان الاتحاد العام للصحفيين العرب، أدان الاعتداءات الوحشية الأخيرة ضد المظاهرات السلمية للفلسطينيين، وقمع المظاهرات التى انطلقت اليوم تحت مسمّى "مليونية العودة" فى ذكرى النكبة الفلسطينية، وتعامل الترسانة الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلى مع المواطنين الفلسطينيين، تزامنا مع نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وأضاف الاتحاد، فى بيان له، أن وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد أعلنت اليوم استشهاد عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة، فيما أصيب 1693 آخرين برصاص قوات الاحتلال، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحى ضد المتظاهرين الفلسطينيين فى الاحتجاجات المتصاعدة على طول حدود غزة، ومنهم عدد كبير من الصحفيين، مؤكدًا على أن هذا السلوك يتعارض مع القانون الدولى الذى يُحرّم اللجوء لهذه الأفعال بحق المشاركين فى المسيرات السلمية والمطالبين بحقوقهم المشروعة.

وأشار اتحاد الصحفيين العرب، إلى أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بالتعاون مع الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولى للصحفيين، سينظمون حملة دولية لفضح الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين والشعب الفلسطينى لدى كل المنظمات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبا كل المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الاعتداءات والجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين والشعب الأعزل.