بالأرقام.. 55% نسب تنفيذ المرحلة الثالثة لـ"دار مصر".. و"العبور" فى المقدمة

كتب أحمد حسن

كشفت مصادر مطلعة داخل هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، نسب تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع دار مصر، والتى تتضمن نحو 35 ألف وحدة سكنية فى 9 مدن جديدة، وهى "أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة والشروق والعبور والمنيا الجديدة والمنصورة الجديدة والعبور الجديدة".

وأضافت المصادر، أن متوسط نسبة التنفيذ وصلت لـ55%، واحتلت مدينة العبور المرتبة الأولى بواقع 81%، بينما جاءت مدينة الشيخ زايد فى المرتبة الثانية بواقع 60%، فيما جاءت مدينة المنيا الجديدة فى المرتبة الثالثة بواقع 55%، ومدينة 6 أكتوبر بواقع 50%، فيما احتلت مدينة القاهرة الجديدة المرتبة الأخيرة بنسبة 35%.

وتتراوح مساحة الوحدة السكنية بمشروع دار مصر من 100 إلى 150 مترًا مربعًا، وتضمنت المرحلتين الأولى والثانية نحو 55 ألف وحدة.

وأوضحت المصادر، أنه يتم تنفيذ نحو 7620 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، بواقع 280 عمارة، لافتة إلى أن نسب التنفيذ تصل لنحو 50%، بينما جارى تنفيذ 8760 وحدة.

وأوضحت المصادر، أنه يتم تنفيذ 1056 وحدة بمدينة دمياط الجديدة، بواقع 365 عمارة، ووصلت متوسط نسبة التنفيذ 57.3%، على أن يتم تنفيذ 1104 وحدات بمدينة الشروق ووصلت نسبة التنفيذ لـ48.5%.

وأكدت المصادر، أن نسبة التنفيذ بمدينة العبور لـ81%، وتعد أعلى نسبة فى المدن، ويتم تنفيذ نحو 816 وحدة، فيما وصلت نسبة التنفيذ بمدينة الشيخ زايد 60%، فيما بلغت نسبة تنفيذ الوحدات بمدينة المنيا الجديدة والتى يتم تنفيذ نحو 912 وحدة بها، إلى 55%، بينما وصلت نسبة التنفيذ وحدات دار مصر بمدينة المنصور الجديدة لـ10.6%.

وبما يتعلق بنسب تسليم وحدات المرحلة الأولى، أكدت المصادر أنه تم تسليم 36 عمارة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها بمدينة دمياط الجديدة، ويجرى تجهيز 24 عمارة أخرى لتسليمها للفائزين، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ 44 عمارة بالمرحلة الثالثة للمشروع بالمجاورة 33 فى الحى السادس، كما يجرى تنفيذ 66 عمارة بمشروع "سكن مصر" غرب الحى الخامس وجنوب الحيين (1، 4)، ويجرى تشطيب عمارة كنموذج.

وأوضحت المصادر، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمرحلة الأولى لمشروع دار مصر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 أسواق بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، ويجرى طرح تنفيذ سوق أخرى، كما يجرى تشطيب المدرسة اليابانية بمركز الحى السادس بجوار مشروع دار مصر.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن هناك 192 وحدة (8 عمارات) أكواد (111 – 412 – 421) موقع 1، أرقام (30 – 31 – 32 – 33 – 38 – 39 – 40 – 41)، بالمرحلة الأولى (تكميلى) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العبور، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وقال إنه تم تجهيز محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين على مدار 8 أيام، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لتحديد موعد بدء تسليم الوحدات لمستحقيها.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد عمران، أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

​وبما يتعلق بمشروع سكن مصر، قالت المصادر، أن نسبة التنفيذ وصلت لـ65%.