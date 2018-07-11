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الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:44 م
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انقطاع المياه عن حى الدقى وجامعة الدول و 6 مناطق لمدة 6 ساعات الجمعة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:45 م
انقطاع المياه عن حى الدقى وجامعة الدول و 6 مناطق لمدة 6 ساعات الجمعة مياه شرب - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالجيزة، إيقاف محطة مياه الجيزة مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (بين السرايات - شارع جامعة الدول العربية - شارع مراد - ميدان الجيزة - حى الدقى - حى العجوزة - شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة) اعتبارا من الساعة الثانية عشر من مساء يوم الجمعه الموافق 13/7/2018، حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الموافق 14/7/2018 لمدة 6 ساعات ؛ نظراً لقيام شركة المقاولون العرب باعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعه مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمال تحويل خط 600 مم المتقاطع مع الأعمال بشارع الجيزة.

وتهيب الشركة  بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.




 


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