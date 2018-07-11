اليوم.. مؤتمر صحفى بمستشفى الحسين الجامعى لكشف تفاصيل الحريق

كتب لؤى على

يعقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، مؤتمرا صحفيا بمقر مستشفى الحسين الجامعى اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وذلك بحضور الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب ومدير عام مستشفى الحسين الجامعى.

ويتضمن المؤتمر الصحفى الكشف عن تفاصيل الحريق الذى شهده مستشفى الحسين الجامعى التابع لجامعة الأزهر، وملابسات الحادث وعمليات الإخلاء والإنقاذ، وما وصلت إليه التحقيقات حتى الآن.